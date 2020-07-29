Челябинская область с проектом туркластера «Горный Урал» вошла в ТОП-34 по России

Несколькими видами туризма объединят «Таганай», «Зюраткуль», Ашинский заказник и часть реки Ай.

Послушать 00:00

Челябинская область попала в число финалистов Всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ. На данном этапе наш регион оказался в списке из 34 команд, которые продолжат борьбу за участие в акселерационной программе.

В проект туристического кластера «Горный Урал» входят национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», Ашинский заказник, а также река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак). На этой территории планируется создать многодневные маршруты, по которым в любое время года смогут пройти туристы.

«В финал вышел проект, в составе которого — три национальных парка и региональные особо охраняемые природные территории. Огромное количество южноуральцев поддержали этот проект, и мы надеемся, что в результате он войдет в десятку победителей», — прокомментировал замминистра экологии по Челябинской области Виталий Безруков.

Теперь финалистам предстоит доработать свои проекты по развитию экотуризма, после чего представят их в следующем этапе конкурса. Десятерых победителей объявят 16 октября.

Добавим, что изначально Челябинская область представила три проекта, но далее прошел один.