Восемь городов России в День семьи, любви и верности проведут телемост

Также можно будет увидеть «Семейные автобусы».

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8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Восемь городов примут участие во Всероссийской акции #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ. Между Челябинском, Ярославлем, Мурманском, Волгоградом, Ставрополем, Энгельсом, Новосибирском и Владивостоком пройдет телемост, которые проведут председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева и известный российский телеведущий Оскар Кучера.

В этих городах на маршруты выйдут специальные «Семейные автобусы», оформленные семейными фото и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети, и почему большая семья — это счастье. А в Челябинске он будет курсировать еще целый месяц, чтобы продлить ощущение праздника.

За всем происходящим могут наблюдать все жители России. Трансляцию пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Всего же акция проходит с 1 по 8 июля включительно. Флешмоб #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ призван для того, чтобы жители страны делились своими фотографиями и историями и о семье. Именно это поможет доказать, что родительство — не только обязанности и ежедневные хлопоты, но и возможность для внутреннего роста и всестороннего развития.

«Акция #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ призвана напомнить о ключевых семейных ценностях — любви, доверии, заботе, верности и взаимоуважении. Десятки тысяч россиян узнают о том, что большая семья — это интересно, современно и совместимо с другими целями в жизни, а родители, смогут поделиться счастливыми моментами из жизни своей семьи», — сообщил Минсоц Челябинской области.

Организаторами Всероссийской акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и портал «Я — родитель».