Семьи с детьми до 16 лет получат еще по 10 тысяч рублей

Владимир Путин продлил выплату еще и на июль.

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Президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны сегодня, 23 июня, отдельно остановился на уже оказанных мерах поддержки семьям с детьми.

Глава государства отметил, что прямая поддержка людей была одним из самых правильных акцентов в период пандемии. В первую очередь этим подспорьем стали выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет в апреле, мае и июне. В полном объеме и с опережением графиков семьи с низкими доходами. в которых воспитываются малыши в возрасте от трех до семи лет. Но самой масштабной мерой соцподдержки стала единовременная выплата в размере 10 тысяч реблей на детей до 16 лет, которую россияне смогли получить в июне.

«Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей», — отметил президент России.

Владимир Путин отметил, что тем, кто уже стал получателем такой выплаты в июне, не придется вновь подавать заявление или собирать какие-то справки не придется. Пособие будет начислено автоматически. Этот же механизм будет действовать и на семьи с детьми до трех лет. Получить выплату смогут и те, кто еще за подобной мерой поддержки не обращался. Сделать это можно будет дистанционно или через Пенсионный фонд.