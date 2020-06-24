Челябинский кот по кличке Боб обрел семью

Рыжий «найденыш» уже через несколько дней присоединится к троим новым собратьям.

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Двойник знаменитого британского кота Боба, который попал в добрые руки ветеринаров в клинике «Добрый хвост» обрел семью. Об этом в своем инстаграм рассказал руководитель Баграт Агажанов. Случайно или нет, но в клинике четвероногий появился как раз после того, как в сети прогремела новость о кончине самого знаменитого в мире рыжего уличного кота.

«В эти дни в нашей клинике „Добрый хвост“ появился рыжий кот. Сперва трудно было разглядеть его внешность, вся мордочка, заселенная паразитами, была покрыта коростой, страшно было смотреть», — рассказывали тогда на страничке ветклиники в инстаграме.

Кота не задумываясь назвали Бобом и занялись его лечением, параллельно организовав поиск новых хозяев. Как всегда на помощь пришли неравнодушные люди.

«Спасибо большое всем, кто помогал финансово, делал репосты, снимал сюжеты, писал статьи, вязал шарфик — все для того, чтобы привлечь внимание к этому рыжему парню!», — благодарит Баграт всех, кто помог спасти животное.

Сегодня, 24 июня, в инстаграме клиники появился еще один очень радостный пост. Боб нашел свою семью и уже совсем скоро отправится в новый дом, где его окружат заботой и лаской.

«Через трое суток у Боба заканчивается суточный мониторинг, и мы выпишем Боба в семью. Это очень хорошие люди, очень любящие, у хозяйки уже есть три кошки. На видео мы видим, как Боб активно идет на контакт с ребенком», — комментирует ролик Баграт.

Теперь челябинского Боба ждет новая жизнь, где он будет купаться в море ласки и заботы и навсегда забудет, что такое боли, голод и уличная жизнь.

Напомним, этот рыжий кот появился в клинике Баграта Агажанова на прошедшей неделе. Ветеринары сразу заметили его сходство со знаменитым котом по кличке Боб, который сопровождал уличного музыканта Джэймса Боуэна. Четвероногий приятель помог мужчине избавиться от наркозависимости и стал самым близким существом. Их историю рассказывали таблоиды, о них писали книги и снимали фильм. Совсем недавно стало известно, что жизнь Боба оборвалась.