Вопросы развития промышленности региона обсудил Алексей Текслер

Губернатор работает в Москве на форуме «Армия-2020».

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Во время работы на международном форуме «Армия-2020» губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил вопросы промышленности региона. Глава региона встретился с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В ходе диалога была обговорена экономическая ситуация на предприятиях региона, которые входят в структуру госкорпорации.



«В частности, на Усть-Катавском вагоностроительном заводе и Миасском машиностроительном заводе. Договорились о проведении совместного совещания, на котором вопросы развития этих производств будут обсуждены подробно»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Затем губернатор встретился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым. Руководство региона и предприятия подписали договор о сотруднничестве.

«В рамках соглашения правительство региона будет осуществлять информационное, организационно-методическое взаимодействие с концерном по вопросам, направленным на укрепление и развитие технического и технологического потенциала промышленных предприятий на территории области», — добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Особое внимание на двусторонней встречи было уделено заводу «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК». В рамках обсуждения Алексей Текслер и Александр Потапов обсудили вопрос развития и загрузки мощностей предприятия.