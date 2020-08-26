Хранивших немаркированный табак миассцев будут судить

Следственные органы завершили расследование дела.

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Следственное управление полиции завершило расследование уголовного дела, возбуждённого по факту хранения с целью дальнейшего сбыта немаркированных пачек сигарет. Дальше с нарушителями закона будет разбираться суд. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что четверо жителей Миасса, действуя организованной группой, приобретали немаркированную табачную продукцию, отправляли её на хранение на один из арендованных складов и собирались реализовывать через небольшие торговые точки на территории всей области.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 1,75 миллиона пачек немаркированной табачной продукции. Сумма ущерба правообладателям составила свыше 35 миллионов рублей»,— рассказали в ведомстве.

Миасский прокурор утвердил обвинительное заключение по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «б» части 2 статьи 171, пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ и части 4 статьи 180 УК РФ и правил уголовное дело в Миасский городской суд Челябинской области. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.