«Это же ваш дом»: Алексей Текслер остался крайне недоволен состоянием очистных сооружений в Карталах

Глава региона прибыл с инспекцией в территорию.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 27 августа 2020 года, работает в районах региона. Следующей точкой, которую посетил губернатор после Локомотивного, стал Карталинский муниципальный район. В Карталах Алексей Текслер осмотрел старинные очистные сооружения. Здание, построенное в 60-х годах, требует капитального ремонта. Ранее оно принадлежало ОАО «РЖД», после чего перешло в собственность муниципалитета.

«Постройки буквально сгнили. Износ сетей более 90%, за прошлый год было зафиксировано более сотни порывов», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Алексей Текслер остался крайне недоволен состоянием здания.

«Это же ваш дом. У вас что, дома такое же состояние в туалете? Почему тогда в городе такое состояние у объекта? Это ведь тоже самое. Я просто не понимаю», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что ранее губернатор посетил одну из школ в Локомотивном. Там Алексей Текслер также остался недоволен результатом проверки: здание не успевают отремонтировать к началу учебного года. Главе округа и директору школы губернатор дал задание завершить устранение протечек кровли в ближайшие дни.