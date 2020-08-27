Алексей Текслер сделал «разворот» в одну из школ Локомотивного

Губернатор принял решение заехать туда после обращения корреспондента медиахолдинга ОТВ.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вновь отправился на инспекцию районов региона. Сегодня, 27 августа 2020 года, глава региона работает в Локомотивном городском округе. Первой точкой, которую осмотрел Алексей Текслер, стал Дом культуры «Луч». Здание давно требовало ремонта, его не обновляли с 2000-х годов. Сейчас уже начали ремонт, идет замена фасада окон. На эти цели было направлено два миллиона рублей.

Второй точкой в Локомотивном стала МОУ СОШ № 2. Изначально глава региона не планировал туда заезжать. Именно на нее часто жалуются местные жители. Один из корреспондентов медиахолдинга ОТВ, как житель Локомотивного, сообщил Алексею Текселеру, что к началу учебного года в здании школы не успевают починить прохудившийся потолок. После этого, губернатор принял решение посетить здание лично.

«Дождем заливает спортивный зал и несколько кабинетов. Губернатор дал главе округа и директору школы несколько дней на ремонт», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Кроме того, во время визита стало известно, что в ДК «Луч» также протекает крыша. Однако ремонтные работы начались на фасаде, а не кровле.

«Надеюсь, мой приезд взбодрит руководство Локомотивного. Если нет — будем принимать кадровые решения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что следующей точкой визита губернатора станут Карталы.