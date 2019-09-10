Вопросы онкологии разобрали в ходе пресс-конференции

Специалисты, работающие с раковыми больными, рассказали о том, как устроено в Челябинской области.

Послушать 00:00

Сегодня, 10 сентября, состоялась пресс-конференция «Информационная скорая помощь онкобольным детям». Несмотря на то, что в названии говорилось о детстве, спикеры обсудили проблему в масштабе глобальном, обратив внимание и на взрослых.

Что чувствует человек, которому сообщают, что у него рак? Как ему дальше действовать? Куда бежать и где искать помощь? Евгения Майорова, председатель движения помощи онкобольным детям «Искорка фонд», Дмитрий Мантусов, директор Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и Сергей Коваленко, главный внештатный специалист детский онколог минздрава Челябинской области разложили по полочкам весь процесс маршрутизации онкобольных людей.

На встрече отметили, что раннее диагностирование болезни поможет быстрее с ней справиться. Поэтому так важен процесс прохождения диспансеризации, который люди зачастую недооценивают.

«Начинать надо с ранней диагностики заболевания, в детском возрасте онкология протекает достаточно агрессивно и быстро. И конкретных сроков для выявления нет. А вот для взрослого населения предусмотрены механизмы: диспансеризация, в которую сейчас входит онкоскрининги и, соответственно, жители челябинской области должны этому уделять особое внимание», — отметил Денис Мантусов.

Представитель страховой компании также рассказал, что с 2017 года у страховщиков появился специальный институт, который направлен на сопровождение больного человека. Существуют так называемые стразовые представители трех уровней.

«Каждый уровень должен отвечать за определенную часть работы по сопровождению пациентов по любым заболеваниям, в том числе и по онкологическим. В том случае, если страховая компания, анализируя реестр счетов на оплату, видит, что поставлен диагноз, подозрения на диагноз, и после этого никаких действий не происходит, т.е. больной не попал к онкологу через 5 дней, на исследование через 14 дней, то она тут же должна реагировать», — рассказывает Денис Мантусов.

Немаловажную роль играет психологическая поддержка и консультативное сопровождение человека, которому поставили онкологический диагноз. В этот момент он напуган и растерян. Врач может лишь поставить диагноз, но объяснить, как дальше жить и успокоить сможет едва ли.

«Людям, попавшим в такую ситуацию, необходима помощь человека или службы, которая поможет ответить на те вопросы, которые есть. По своему опыту вас скажу, что вначале у человека даже вопросов нет. Есть только страх. Первое, что мы делаем, мы проясняем, что стоит за этим страхом, чего человек боится. А когда уже понятны страхи, страх становится задачей», — отмечает Евгения Майорова, председатель движения помощи онкобольным детям фонд «Искорка».

По мнению Евгении, такая помощь может быть оказана только специалистами сопутствующих служб и областей.