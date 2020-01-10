Назначен новый директор фонда помощи онкобольным детям «Искорка»

Должность заняла Татьяна Сачко, 8 лет входящая в родительский актив движения.

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Благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» теперь возглавляет Татьяна Сачко. Ранее она 14 лет работала в Уральском управлении Ростехнадзора по Челябинской области. С 2012 года входит в родительский актив «Искорки».

У старшего сына Татьяны Сачко был обнаружен лейкоз. Татьяна вспоминает, пока ребенок боролся с болезнью, испытывала острую необходимость в общении с мамами, чьи дети успешно преодолели недуг.

«После того как мы одними из первых вернулись из Питера с пересадки костного мозга, я сама предложила идею "Искорке", что буду приходить к мамочкам и рассказывать им обо всем, что их там ждет. Я помню, как мне не хватало информации и этого общения в свое время. Я уже привыкла, что мне звонят совсем незнакомые люди и просят дать им совет перед поездкой к врачам. Поэтому я из тех, кто не боится переступить порог больничного отделения. Я прекрасно знаю, что чувствуют мамы в этих стенах», — рассказывает Татьяна Сачко в интервью на официальном сайте «Искорки».

Под руководством Татьяны Сачко «Искорка Фонд» будет развивать несколько направлений. Основным останется поддержка семей, где дети больны онкологией. В такой ситуации родители испытывают стресс и просто не могут принимать решения достаточно оперативно, чтобы не упустить драгоценное время.

Есть и новый проект — «Молодежка».

«Это очень разноплановое направление. Есть и реабилитационные мероприятия, и обучающие. Например, по профориентации. Ведь подростки стоят на пороге взрослой жизни, но при этом много времени тратят на лечение, иногда учатся прямо в больнице на фоне не очень хорошего самочувствия. И мы должны им помочь не потерять это время в больнице», — отмечает Татьяна Сачко.

Ранее пост директора движения «Искорка Фонд» занимала Евгения Майорова. 26 декабря она была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.