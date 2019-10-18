Дети, победившие рак, подарили «Добрую историю» челябинцам

Премьера спектакля приурочена к 30-летию благотворительного фонда "Искорка".

В спектакле «Добрая история» главные роли исполнили дети, победившие тяжелые заболевания. Выступление посетили первая леди Челябинской области Ирина Текслер, член Совета Федерации Маргарита Павлова и первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Благотворительные спектакли — это старая добрая традиция, я рада, что здесь, на Южном Урале, она возродилась в таком замечательном качестве. Сегодня мы увидим постановку, в которой актерами стали детки и их родители, которые столкнулись со страшной бедой в свое время и излечились от онкологических болезней. Я заметила, что люди, которые однажды столкнулись с такой бедой, гораздо больше ценят все хорошее, что есть в нашей жизни и от чистого сердца помогают другим. Сегодня у нас есть возможность сотворить маленькое чудо, помочь деткам, которые сейчас борются с онкозаболеваниями», — отметила Ирина Текслер.

«Добрую историю» поставил благотворительный фонд «Искорка» в поддержку онкобольных детей. Актерами стали 120 ребят из творческих коллективов города и те, кто смог победить рак.

«Мы начали заниматься проектом с лета. Дети, пережившие онкологические заболевания, их родные братья и сестры, их родители репетировали несколько месяцев, готовились к тому, чтобы выйти на сцену, преодолевали свои страхи, выходили из зоны комфорта, учили роли, пробовали проявлять разные эмоции, которые привыкли подавлять, привыкли к тому, что где-то их нельзя демонстрировать. Сегодня они готовятся и очень волнуются, и мы вместе с ними. Сегодня у них премьера. Они понимают, что их игра поможет тем детям, которые сейчас проходят лечение в онкологическом отделении», — рассказала Евгения Майорова, председатель Совета движения помощи онкобольным детям «Искорка»

Премьера спектакля стала подарком и для самого фонда. «Искорка» отмечает 30-летие. За эти годы специалисты объединения помогли справиться с болезнью огромному количеству детей, которым врачи поставили страшный диагноз — рак.

«На самом деле 30 лет назад в государстве не все было хорошо и не хватало денег на многое, и тогда появились такие организации, которые сегодня стали уже нашими профессиональными партнерами. Именно тогда вы выручали родителей, вы спасали детей. Сегодня у нас все благополучно, у нас выделяется много средств на развитие медицины. В этом году губернатор сказал, что все, что касается детства и материнства, будет в приоритете. „Искорка“ оказывает ту помощь, которую никогда, наверное, не сможет оказать государство, не потому что оно не способно, а потому, что это уже тот уровень профессионализма который связан именно с этой категорией детей», — отметила в своей поздравительной речи первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что даже название фонда — «Искорка» — звучит жизнеутверждающе, из этого обязательно должно разгореться пламя. Со стороны правительства области Ирина Гехт пообещала всестороннюю поддержку в будущем. К поздравлениям присоединилась и сенатор Маргарита Павлова, которая в своей работе неоднократно сотрудничала с «Искоркой» и планирует взаимодействовать с фондом и дальше.

«Я не могла пройти мимо этого юбилея, потому что с фондом нас связывает многолетняя дружба. Вне зависимости от занимаемой мной должности — уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам человека, сенатор — если проблема связана с детьми, которым диагностировано онкологическое заболевание, то это первые помощники. Именно этот фонд очень профессионален, „Искорка“ очень качественно, очень своевременно, очень оперативно реагирует на любые просьбы. Они поддерживают семью если ребенок уходит, поддерживают, если он выздоравливает», — поделилась член Совета Федерации Маргарита Павлова.

В течении месяца юных актеров готовили хореографы. За это время ребята выучили три танца: «Пролог первоклассников», «Большой марш букв» и финал.

«Я работала с взрослым инклюзивным коллективом, с детьми это в первый раз. Это интересный опыт, потому что дети не знают, что такое зал, какие здесь есть правила. За эти три недели я приноровилась и уже гораздо легче, чем в первый раз. У нас происходят маленькие победы: Алиса, пришла на занятия на костылях, но немного позже смогла сделать первые шаги без них. Ей все хлопали и поддерживали», — рассказала хореограф Ксения Кузенкова.

Цель движения — помочь детям, которые больны онкозаболеваниями, и улучшить качество жизни семей в такой трудной ситуации, пояснили в «Искорка Фонд».

«Невозможно даже представить тот страх, который испытывают родители, соприкоснувшиеся с этим страшным диагнозом у своего ребенка. Но это не смертельный приговор! Ведь благодаря сделанным за последние два десятилетия открытиям новых методов лечения, в развитых странах удается излечивать до 80% больных детей, то есть из ста заболевших восемьдесят выздоравливают», — добавили в благотворительном движении «Искорка Фонд».

Спектакль прошел в стенах ЧКГИК. Все собранные средства пойдут на поддержку детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.