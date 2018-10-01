/ Вопросы экологии обсудят в Челябинске представители федеральных ведомств и министерств

Провести совещание в южноуральской столице предложил Борис Дубровский.

Гостей из Министерства природных ресурсов РФ, комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и Росприроднадзора ждут в Челябинске 16 ноября. Инициатором встречи выступил губернатор Борис Дубровский. В южноуральской столице пройдет совещание, посвященное актуальным экологическим проблемам. Это рекультивация свалок, обеспечение перехода на новую систему обращения с отходами, реализация нацпроекта «Экология» и вопрос качества атмосферного воздуха.

Вопросы экологии в Челябинской области были неоднократно подняты на самом высоком уровне, в том числе Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Решение этих вопросов требует серьезных финансовых ресурсов и административных решений на федеральном уровне. Мы рассчитываем получить поддержку со стороны Министерства природы РФ в решении наиболее острых вопросов, в частности, — рекультивации челябинской городской свалки, снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха, принятия закона о сводных расчетах и так далее. — сообщил депутат Госдумы, председатель думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, на совещании руководители промышленных предприятий, расположенных в Челябинске, расскажут о снижении воздействия на окружающую среду — принятых и запланированных мерах.