/ Экоаудит по личной инициативе проходит «Мечел»

Специалисты три недели будут следить за выбросами.

Независимый экоаудит проводит ПАО «Мечел». Предприятие решилось на процедуру весной 2018 года. В августе специалисты приступили к работе. Они представили свой план, сформировали список точек, где пройдет анализ. Забор материала начался в третью неделю октября. Например, на трубе машины непрерывного литья заготовки № 5 установили газоанализаторы.

Они выдают каждую минуту определенные показатели, и эта цифра используется для дальнейшего расчета выброса от каждого источника. Определяется, как выброс укладывается или не укладывается в норматив. Чтобы по готовящемуся аудиту ПАО «Мечел» дать ответ, какие технологии нужно применять. — прокомментировал сайту «Первый областной» замгендиректора АО НИИ «Атмосфера» Александр Романов.

Измерения будут проводить также на улице, внутри цехов, исследуют даже воду. Все делают специалисты из Санкт-Петербурга. Через три недели будут подведены итоги экологического аудита.

Мы открыты в плане экологии. Мы бы могли и сами разработать такие мероприятия, но это будет наша программа. То есть надо не просто разработать ее и воплотить. Надо донести до людей, какая работа идет, а не просто показать, что предприятие работает. — прокомментировал сайту «Первый областной» начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности Челябинского металлургического комбината Александр Садырин.

Напомним, в марте группа компаний «Мечел» подписала трёхстороннее соглашение с правительством Челябинской области и Росприроднадзором. В нем прописаны все меры, направленные на улучшение экологической ситуации в ближайшие два года. Объем финансирования составил почти 1,5 миллиарда рублей. Вместе с тем «Мечел» получил дополнительные налоговые послабления. Об этом прошлой зимой объявил губернатор Борис Дубровский.