/ Как стать эковолонтером: инструкция от 1obl.ru

Министерство экологии приглашает к сотрудничеству общественных инспекторов.

Каждый южноуралец может стать эковолонтером. Челябинская область присоединяется к федеральному проекту. Общественные инспекторы, ратующие за безопасность окружающей среды, смогут фиксировать нарушения, оформлять акты и передавать данные в Министерство экологии. У волонтеров даже получится побывать на выездах с представителями ведомства. Все действия будут законны.

Волонтеры — это жители, которые хотят помогать надзорным органам в выявлении нарушений экологического законодательства. Например, видят, что машина стоит в природоохранной зоне, или кто-то образовал незаконную свалку, или какое-то предприятие загрязняет атмосферный воздух. Но основная функция все-таки просвещение населения, то есть они должны не просто выявить нарушение, но и провести беседу. Они могут организовывать экологические мероприятия, экологические акции. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления экологического просвещения Министерства экологии региона Виталий Безруков.

Первые удостоверения волонтеров будут вручать с 1 декабря. Именно тогда на сайте Министерства экологии появятся актуальные вопросы для экзамена добровольцам-экологам. На подготовку дадут две недели.