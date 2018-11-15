/ С Министерством экологии можно связаться в соцсетях

Ведомство покоряет сразу две площадки.

Министерство экологии Челябинской области теперь полностью открыто жителям региона. Официальные аккаунты появились в соцсетях — «ВКонтакте» и «Инстаграм». Как говорят в ведомстве, работа через Сеть позволит быстрее обрабатывать обращения граждан, а еще делиться с ними информацией об акциях и мероприятиях.

Сейчас очень много информации о тех или иных нарушениях экологического законодательства появляется в социальных сетях и не всегда эта информация попадает в наше ведомство, что не позволяет оперативно принимать решения. У наших граждан часто возникает множество вопросов по экологическим проблемам, и чтобы не писать официальные запросы, посредством социальных сетей они могут получить оперативный ответ. Конечно, если обратившийся пожелает получить официальный ответ, то мы поможем ему составить обращение. Также наши аккаунты будут нести просветительскую функцию и оповещать обо всех проводимых мероприятиях. — рассказал начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Отметим, что перейти на новый формат работы с гражданами Министерству поручил губернатор Борис Дубровский. Он сказал, что сегодня населению Челябинской области удобнее общаться в соцсетях.