Вопросом проживания чебаркульцев в разрушающемся доме займется межведомственная комиссия

Жалобы о том, что в здании невозможно находиться, жильцы направили в аппараты уполномоченных.

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Жители дома № 7 по улице Электростальская в Чебаркуле обратились за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, а также в аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области. В доме нет условий для проживания: крыша протекает, стены покрыты плесенью, а при дожде разваливаются, из них торчат оголенные провода.

«По данному адресу неоднократно проведены обследования технического состояния дома различными ведомствами, дом признан ограниченно работоспособным, а эксплуатация небезопасной. Однако при этом межведомственной комиссией многоквартирный дом признан пригодным для проживания, а капитальный ремонт запланирован только на 2034-2036 годах», — сообщает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

К вопросу также подключилась уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, поскольку в данном доме проживает множество семей с детьми. Жить в таких условиях невозможно, ждать капитального ремонта слишком долго, кроме того, не все собственники квартир оплачивают взносы на капитальный ремонт.

Было принято решение собрать межведомственную комиссию, в которой примут участие представители регионального минстроя, ГЖИ, регоператор капитального ремонта, представители городской администрации, областной прокуратуры и жильцов. На ней рассмотрят возможные варианты решения сложившейся проблемы.