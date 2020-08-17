Кто следить будет? Вопрос с содержанием зеленых насаждений остро стоит в Калининском районе Челябинска

Наталья Котова поручила разобраться с вопросом.

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Администрация Калининского района расторгает договор с подрядной организацией о содержании зелёных насаждений. Об этом сегодня, на аппаратном совещании рассказал руководитель Сергей Колесник.



Мэр Челябинска Наталья Котова попросила уточнить у главы Калининского района, кто будет содержать зелёные насаждения пока администрация расторгает договор. Сергей Колесник подчеркнул, что этим вопросом будет заниматься сам подрядчик.

«Должен содержать подрядчик, до 21 августа он будет рассматривать. У нас 14-го вышел срок, все наши штрафные санкции в добровольном порядке он не оплатит, сейчас мы будем взыскивать эти деньги с банка, кто обеспечивал гарантию исполнению контракта»,— сказал Сергей Колесник.

В случае, если до 21 августа подрядчик не примет решение о расторжении, администрация пойдёт в суд для урегулирования вопроса. Пока контракт не расторгнуть, ответственноть будет нести подрядная организация. Однако Наталья Котова поинтересовалась, не возникнет ли у администрации района других проблем с этим вопросом.

«Вы мне говорите, что вы собираетесь расторгать этот контракт, потому что содержание ненадлежащее. И с чего вы решили, что они за это время надлежаще начнут содержать, и у вас не будет проблем с содержанием?»— сказала Наталья Котова.

Глава района отметил, что администрация не может допустить задвоение контракта. Наталья Котова в свою очередь спросила, кто в таком случае будет следить за насаждениями и поручила Сергею Колеснику разобраться с решением данного вопроса в кратчайшие сроки.