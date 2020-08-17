На ЧТЗ привели в порядок территорию возле 7 домов

На беспорядок жители района пожаловались омбудсмену региона.

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В Челябинске уполномоченный по правам человека совместно с администрацией Тракторозаводского района разрешили вопрос приведения территории в порядок. С проблемой к омбудсмену Юлии Сударенко обратились жители ЧТЗ. Они рассказали, что в дворе домов по 7 адресам расположены развалины хозпостроек, открытые ямы и завалы мусора. Челябинцы обеспокоились, что они могут создавать угрозу жизни и здоровью людей.



«Прошу Вас, разобраться в сложившейся ситуации. Мы любим свои дома, свой город, своими силами мы облагораживаем окружающие нас территории, высаживаем клумбы, вывозим посильными средствами мусор. Просим и Вас не остаться равнодушной к решению данной проблемы»,— написала в обращении заявитель.

После обращения уполномоченный направила заявления в админитрацию Тракторозаводского района. Реакция властей не заставила себя ждать. По словам главы района Галины Гавриловой, компанией «Жилкомсервис» совместно с администрацией района снесла железобетонный гараж.

«Женщина самостоятельно пыталась решить проблему, описанную в обращении и, исчерпав все возможности, обратилась за помощью. Вопрос городской среды всегда стоит остро и только совместными усилиями компетентных органов власти и граждан можно решать накопившиеся проблемы»,— прокомментировала Юлия Сударенко.

Отметим, что также сейчас ведутся работы по приведению в надлежащее санитарное состояние, указанной в обращении территории. Юлия Сударенко отметила своевременную помощь районной администрации в решении вопроса.