Ранее успешно было осуществлена посадка деревьев на проспекте Ленина. По словам Александра Егорова, эта практика понравилась горожанам. Поэтому озеленение будет распространяться на новые районы.
«Управлением архитектуры и комитетом дорожного хозяйства разрабатывается проект озеленения улицы Гагарина на участке от Новороссийской до Дзержинского. Там планируется высадить до двухсот яблонь и обрамить разделительную полосу кустами, протяжённостью около трех тысяч погонных метров», — доложил замглавы Челябинска по городской среде.
В свою очередь, Наталья Котова обратилась к своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову с поручением убрать высохшие деревья, расположенные вдоль дорог, до наступления холодов.
«Просьба это сделать раньше, как только позволяет тот период, который наступает для высадки деревьев, активизировать подрядчиков, чтобы они с самого начала начали заниматься этим», — попросила мэр города.
Озеленение улицы Гагарина начнётся в сентябре этого года.