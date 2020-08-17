По примеру центра: яблони высадят на разделительной полосе в Ленинском районе Челябинска

Наталья Котова поручила высадить деревья в кратчайшие сроки.

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Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал мэру о планах по озеленению улицы Гагарина.

Ранее успешно было осуществлена посадка деревьев на проспекте Ленина. По словам Александра Егорова, эта практика понравилась горожанам. Поэтому озеленение будет распространяться на новые районы.

«Управлением архитектуры и комитетом дорожного хозяйства разрабатывается проект озеленения улицы Гагарина на участке от Новороссийской до Дзержинского. Там планируется высадить до двухсот яблонь и обрамить разделительную полосу кустами, протяжённостью около трех тысяч погонных метров», — доложил замглавы Челябинска по городской среде.

В свою очередь, Наталья Котова обратилась к своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову с поручением убрать высохшие деревья, расположенные вдоль дорог, до наступления холодов.

«Просьба это сделать раньше, как только позволяет тот период, который наступает для высадки деревьев, активизировать подрядчиков, чтобы они с самого начала начали заниматься этим», — попросила мэр города.

Озеленение улицы Гагарина начнётся в сентябре этого года.