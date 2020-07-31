Епархия предупредила о формировании на Южном Урале оккультного «Волшебного войска»

Организация уже провела обряд в Верхнеуфалейском городском округе.

Послушать 00:00

Новая оккультная организация формируется на Южном Урле. Она называет себя «Волшебное войско Руси», а её адепты исповедуют неоязыческие практики. Они уже провели один из обрядов в посёлке Силач Верхнеуфалейского городского округа, там же планируется возведение капища, которое называют «Первый собор Руси».



На действия «Волшебного войска» обратили внимание в миссионерском отделе Челябинской епархии. В частности их привлекла видеозапись неоязычников, на которой они исполняли «боевой пляс». При этом в епархии подчеркнули, что речь идёт не только о появлении организации на Южном Урале. Её ячейки могут действовать по всей стране. В митрополии выразили обеспокоенность действиями оккультистов, а также предположили, что организация по структуре может быть похожа на секту. Лидером «Волшебного войска» в епархии назвали некого екатеринбургского предпринимателя Игоря Полуйчика.

«Последователи Полуйчика, — так сказать, солдаты „волшебного войска“, — как правило, являются людьми малообразованными, инфантильными, но весьма амбициозными, реализующими в рамках организации свои болезненные психологические комплексы, и при этом лишенными способности по-взрослому, критически оценивать происходящее с ними. Специалистам-медикам известно, что среди таких людей, как правило, многие имеют явные и латентные, скрытые неврологические и психические проблемы»,— рассказали «Первому областному» представители Челябинской епархии.

Стояние, которое вызвало беспокойство представителей православия в Челябинской области, действительно имело место быть. Отчёт о событии «Волшебное войско» выложило на своём официальном сайте. Помимо него, у организации есть страницы в соцсетях, на которых её представители делятся новостями и информацией о событиях.

«21 июня по всей Руси прошел обряд Стояния на тысяче реках, в будущем Первом Соборе Руси в поселке Силач проведено первое духовное совещание о грядущем строительстве, сформирована дружина хранителей Собора»,— пишут представители «Волшебного войска».

Там же, в посёлке Силач, неоязычники собираются строить собственный храм. Об этом «Волшебное войско» также рассказало на своих страницах в интернете. По данным епархии, уже на следующей неделе, 4 августа, должна состоятся закладка первого камня будущего «Первого собора Руси».

Представители церкви отмечают, что люди зачастую недооценивают опасность подобных культов. По словам представителей епархии, подобные движения не имеют ничего общего с классическим язычеством и направлены в первую очередь на дестабилизацию ситуации в России.

«Весьма наивно и легкомысленно представлять, что неоязыческие культы являются некими безобидными фольклорными образованиями. В действительности, все они, как правило, — продукт и функционеры NewAge — движения „Новой Эры“ — оккультного интернационала, объединяющего в своих рядах откровенных мазуриков и просто больных людей»,— добавили представители Челябинской епархии.

В епархии отметили, что действия неоязычников уже вызвали вопросы среди простых жителей. Представители церкви просят правоохранительные органы присмотреться к действиям организации. Отметим, что согласно сайту «Волшебного войска» у активистов движения на начало августа запланирован ряд мероприятий. Так, после закладки камня 4 августа, 8 числа они отправятся «биться за духовную столицу Руси Асгард Ирийский». 22 августа представители «Войска» совершат визит в Нижний Новогорд, а 5 сентября поедут с «боевым плясом в Белую Русь».