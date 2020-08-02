С Днём воздушно-десантных войск поздравил Алексей Текслер

Губернатор отметил, что служба в этих войсках всегда считалась престижной.

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Сегодня, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с этим праздником, а также ветеранов ВДВ и тех, кто несёт службу сегодня.

«В нашей стране служба в „крылатой пехоте“ всегда считалась одной из самых престижных и почетных. Многие южноуральцы служили и служат в ее рядах, проявляя высочайший профессионализм, смелость и решительность, демонстрируя верность Родине и долгу, на деле подтверждая справедливость легендарного девиза: „Никто, кроме нас“. Сегодня в сложной международной обстановке, когда периодически вспыхивают локальные конфликты, десантные войска по-прежнему являются надежной гарантией безопасности нашей страны и стоят на защите ее интересов»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал тем, кто несёт службу, а также ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия и успешного воплощения всех начинаний на благо Отечества.

Напомним, День воздушно-десантных войск начали отмечать в России с 1930 года. Нередко ВДВ применяются и как силы быстрого реагирования.