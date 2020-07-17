Тюрьма... секта... церковь: 20 лет спустя пенсионер чудом вернулся к родственникам в Челябинск

Его близкие пытаются добиться справедливости.

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20 лет назад в одной южноуральской семье произошло несчастье — их родственник Сергей потерялся. За это время были безуспешные попытки его найти: обращения за помощью на федеральные каналы и в полицию не помогли.

Не так давно с южноуральцами связались служители церкви, прихожанами которой они являются, с радостной вестью — родственник нашелся.

Это действительно оказался Сергей. Только вот судьба его гораздо печальнее. Редакция «Первого областного» связалась с родственником пропавшего мужчины — Евгением, который поведал о жизни Сергея.

«20 лет назад потерялся. За это время он успел отбыть срок в местах не столь отдаленных. После выхода из тюрьмы, он попал в некий приют-центр в Кирове. И там все гораздо хуже, чем в тюрьме: их оттуда выпускают лишь на работу, документы отобрали, деньги тоже всегда отбирали. Якобы за еду и проживание. Сергей пытался связаться с родственниками, но они не давали, говорили лишь за приносимую зарплату это будут делать. Но ничего не происходило», — рассказал Евгений.

Сейчас Сергей уже пенсионер, ему 62 года. Он официально получает пенсию на карточку, но ее тоже забирали в приюте. Его место жительства постоянно менялось, он кочевал из приюта в приют в разных городах. В этот раз ему тоже решили поменять место проживания. Только привезли его обратно в Челябинск, 20 лет спустя.

«Ему купили электронный билет, посадили на поезд, вручили документы для проверок. Когда он сюда доехал, здесь тоже встретили из местного центра и отвезли туда сразу. Отобрали документы, которые хранятся у пастора в сейфе. За территорию их не выпускают, двери всегда на замке, отношение там к людям плохое. Помимо него находились там еще 3-4 деда. Там набирают дедушек, чтобы были не совсем „плохие“. И важно, чтобы у них пенсия была — бомжи им не нужны. Вообще, это даже не приют, а что-то вроде секты», — добавляет Евгений.

Каким-то образом Сергею удалось сбежать из приюта-центра. Несколько дней он жил на улице, но по итогу решил обратиться в церковь. При себе у него все это время был старый блокнот, в котором были записаны контакты родственников 20-летней давности. По самому случайному и удачному стечению обстоятельств одним из прихожан этой церкви оказался Евгений — сын родственницы пропавшего Сергея. Благодаря приходу родственники смогли воссоединиться.

Оказывается, приют, в котором содержали Сергея, является неким реабилитационным центром, находящимся частном двухэтажном доме в поселке Смолино. Как гласит описание из соцсети, данный центр осуществляет помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А также имеющим наркотическую, алкогольную, игровую и солевую зависимости. Изучение страницы центра в социальной сети наталкивает на мысль, что его постояльцев углубляют в некую религию, постулаты которой достаточно сильно отличаются от истинно церковных. Именно поэтому родственники Сергея предположили, что он попал в секту.

К слову, филиалы данного приюта есть во многих городах России, включая и Киров, откуда Сергея привезли в Челябинск.

В настоящий момент родственники Сергея безуспешно пытаются вернуть его документы. В приюте им заявили, что никаких документов нет. В полиции сразу посоветовали подать заявление на утерю, чтобы их можно было восстановить в кратчайшие сроки. Но Евгений готов добиться справедливости, не только в отношении документов, но и по всей ситуации в целом.

Сейчас Сергей будет жить в деревне, откуда он и пропал. Главное, что человек вернулся к семье.