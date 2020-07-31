Туалетами без дверей и кабинок вынуждены были пользоваться дети в сельской школе Челябинской области

Эти и другие нарушения обеспокоили родителей будущих первоклашек.

Послушать 00:00

Полы с дырами и другими повреждениями, отсутствие раковин в кабинетах начальных классов, даже отсутствие кабинок c дверями в школьных туалетах — это все преследует МОУ «Фершампенуазская средняя школа» в Нагайбакском районе Челябинской области.

Поэтому родители будущих первоклашек, увидев, в каких условиях будут обучаться их дети, коллективно обратились в прокуратуру Нагайбакского района. И ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательного учреждения.

«Прокурором района перед началом учебного года 2019-2020 начальнику Отдела образования администрации Нагайбакского района было внесено представление с требованием об устранении допущенных нарушений законодательства, однако указанные нарушения не устранены», — заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отмечается, что в защиту интересов школьников, прокурор района обратился в местный районный суд с требованием обязать устранить все нарушения. И судебным органом данные требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист по гражданскому делу направлен на принудительное исполнение в Нагайбакский РОСП.