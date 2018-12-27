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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ 90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте

90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте

Это пристрой к уже действующему образовательному учреждению.
сегодня в 17:10
  |  Общество

В Пластовском районе проблему переуплотнения детсадов решают интересным способом — создают пристрои к уже действующим образовательным учреждениям. Такой сегодня, 27 декабря, открылся на базе детского сада № 13. Там смогут разместить сразу 90 детей, часть из них уже занимается в этом садике. Ведь в начале учебного года в основном здании, рассчитанном на 70 мест, занимались 120 малышей.

В Пластовском районе, нужно отметить, практически полностью решен вопрос с очередностью детей с 3 до 7. Практически полностью решен вопрос с детьми от полутора до 3лет. И как раз на этом объекте проблема была закрыта. Это отработанный механизм в Пластовском районе, когда на базе действующего сада создается пристрой. Достаточно экономичная форма работы. Отрадно отметить, что в этом саду кроме традиционного механизма нахождения ребятишек есть группы круглосуточного пребывания. Такая форма пребывания очень удобна для родителей в местах, где есть производство, работающее в непрерывном графике. Например, «ЮжУралЗолото». — сказал вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.

На строительство пристроя выделили деньги из областного бюджета. Губернатор Борис Дубровский поручил направить 59 миллионов рублей.

В целом по региону в детсадах очереди нет. Создать достаточное количество мест для малышей от 3 до 7 лет было принципиальной позицией губернатора. В этом году удалось разместить в образовательных учреждениях для малышей еще 1,5 тысячи детей. В следующем году в планах построить 20 детсадов.

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