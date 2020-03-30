Волонтёры в полную силу помогают соцработникам доставлять продукты пенсионерам

Всего этим занимается около трёх тысяч человек.

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Уже несколько дней работники министерства социальных отношений принимают заявки от пожилых южноуральцев на доставку продуктов и лекарств. К этой работе подключены более двух с половиной тысяч соцработников. Но также им помогают и около трёхсот волонтёров из различных организаций.

Ведь именно пожилые люди наиболее сильно подвержены заражению этой инфекцией.

Сегодня утром, 30 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что за неделю было получено более 15 тысяч звонков. Чаще всего людям нужны консультации. Но всё-таки, было составлено более двух тысяч заявок по доставке продуктов питания и других необходимых товаров.

«Все эти заявки были выполнены, кроме тех, чьё время ещё не наступило, а их буквально несколько десятков», — заявил Алексей Текслер.

И одной из только что выполненных заявок стал заказ 70-летнего мужчины из Калининского района города Челябинска. Волонтёр Данил помог пенсионеру купить продукты и доставить их прямо к двери квартиры.

«В работе ребята обязательно соблюдают все меры предосторожности. Они обеспечены масками и перчатками. Доставка продуктов и лекарств идёт бесконтактно», — сообщили в законодательном собрании Челябинской области.

Отметим, что пенсионеры до сих пор могут оставить заявки на доставку товаров первой необходимости. Все номера горячей линии вы сможете узнать здесь.