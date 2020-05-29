Сотрудники управлений соцзащиты Челябинска получат надбавки за работу во время пандемии

Помимо премии в размере оклада их ждёт по 10 000 рублей от городской администрации.

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Челябинские сотрудники управлений соцзащиты получат дополнительные премии за работу в период пандемии. Это надбавки в размере должностного оклада, плюс 10 тысяч рублей от городской администрации. Об этом сегодня, 29 мая, заявила глава Челябинска Наталья Котова.



Градоначальница поблагодарила сотрудников соцотрасли города за работу во время пандемии. Наталья Котова подчеркнула, что в настоящее время у работников социальных служб стало гораздо больше работы, поскольку сотни жителей Челябинска каждый день нуждаются в горячем питании.

«Ежегодно ко дню социального работника мы премируем сотрудников отрасли от Администрации города. И в этом году все сотрудники учреждений социальной защиты получат премию в размере должностного оклада. Мной принято решение дополнительно поощрить работников управлений социальной защиты населения и выплатить ещё по 10 тысяч каждому сотруднику»,— написала Наталья Котова на своей странице во «Вконтакте».

Помимо этого, Наталья Котова лично навестила соцработников, чтобы сказать им «спасибо» за самоотверженность. Мэр Челябинска подчеркнула, что сейчас социальные службы города работают на максимуме своих возможностей, разнося еду малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.