Более 500 заявок в сутки обрабатывают сотрудники соцслужб в Челябинской области

Глава минсоца высоко оценила их работу во время пандемии.

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Работы волонтёров и сотрудников соцслужб в период пандемии коронавируса отметила министр социальных отношения Челябинской области Ирина Буторина. По её словам, сейчас на представителей этих отраслей возлёг большой объём работы, а ежесуточный прирост по заявкам составляет более 500 в день.



«Заявка выполняется не единожды, с каждым клиентом у нас отрабатывается график доставок, в среднем каждому, кто оставил заявку на горячую линию осуществляется доставка либо продуктов питания либо медикаментов примерно три раза в неделю. Мы понимаем, что 25 тысяч заявок это счётно, если мы количество выходов посчитаем, это будет в три раза больше. Сейчас у нас сотрудники очень активно осуществляют эту работу, плюс у нас не приостанавливалась такая услуга как надомное обслуживание, на надомном обслуживании у нас более 30 тысяч граждан находится, и специалисты комплексных центров продолжают оказывать им услуги на дому с соблюдением всех требований безопасности для того, чтобы все чувствовали себя комфортно», — рассказала Ирина Буторина.

Также министр отметила и новость о стимулирующих выплатах, которые ранее были анонсированы губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Ирина Буторина подчеркнула, что для многих стала важной не только материальная, но и моральная поддержка, которю выразил глава региона.

«Что касается стимулирующей выплаты — это очень актуально, и мы даже сейчас по отзывам от сотрудников системы видим насколько это простимулировало с точки зрения и моральной поддержки, потому что губернатор отметил эту работу специалистов системы социальной защиты население, потому что для нашей системы важно моральное и материальное поощрение, это вызвало положительный эффект и у нас есть сотрудники, которые отметили, что готовы работать в таком режиме и дальше»,— отметила Ирина Буторина.

Напомним, о том, что сотрудники соцслужб получат единовременную выплаты в 10 000 рублей стало известно в понедельник, 20 апреля. Решение было принято поскольку сейчас помощь одиноко проживающим пожилым людям полностью легла на социальных работников.