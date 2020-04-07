Продуктовые наборы начнут выдавать в Челябинской области

Решение принял глава региона.

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В Челябинской области продуктовые наборы получат одиноко проживающие инвалиды старше 65 лет. Акция стартует 15 апреля. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, поддержку окажут матерям-одиночкам. Они получат выплату в размере пяти тысяч рублей.

«Стандартный набор не всегда покрывает потребность, поэтому исходим из того, что деньги и помощь в организации приобретения более универсальны», — пояснил Текслер.

Также губернатор добавил, что список продуктов, входящих в набор, будет опубликован министерством соцзащиты в ближайшее время.