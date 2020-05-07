Волонтёры собрали бесплатные продуктовые наборы для ветеранов в канун Дня Победы

Работу добровольцев оценил глава региона.

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В преддверии Дня Победы в Челябинской области организовали доставку жизненно важных продуктов для ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы ежедневно формируют пакеты с необходимыми продуктами для самоизолированных пенсионеров, а сегодня, 7 мая, они занимались сбором для ветеранов. Посмотреть, как проходит работа приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



В стандартный продовольственный набор входят продукты, необходимые для жизни. Это 2 вида макарон, соль, сахар, масло, мука и консервы. Их упаковкой и погрузкой занимаются волонтёры. Они признаются, что сидеть на месте им не позволяет сердце и желание помочь. В работе участвуют студенческие отряды и ряд других организаций региона.

«С момента начала всех мероприятий, связанных с пандемией и ограничениями наша организация принимает активное участие во всех волонтёрских движениях, в том числе мы помогаем и здесь, на складе. Также помогали организации „Русь“. Разноской занимаются другие люди, но мы в дальнейшем готовы. По-другому я бы не смог. Доброволец — это прежде всего сердце, а мне оно не позволяет сидеть равнодушным когда кому-то нужна помощь», — рассказал представитель организации «Офицеры России» Филипп Венедиктов.

Сама работа проходит в несколько смен по 4 часа каждая. В задачи добровольцев входит формирование пакетов с продуктами и их погрузка. Далее они отправляются в органы соцзащиты, а уже оттуда — на руки пенсионерам. Сегодня же формируются наборы для ветеранов. Уже в пятницу, 8 мая, их получат участники Великой Отечественной войны. Как призналась руководитель регионального отделения фонда продовольствия «Русь» Татьяна Дорохова, помогать ветеранам — особенная задача для всех участвующих.

«В связи с подготовкой к Дню Победы мы получили почётное задание — сформировать наборы для ветеранов Челябинской области, которых осталось меньше тысячи. По всей территории области, фонд продовольствия „Русь“ силами волонтеров и соцработников принесут подарочные наборы с благодарностью. Формирование производится сегодня, завтра они будут доставлены, надеемся поквартирно», — рассказала руководитель регионального отделения фонда продовольствия «Русь» Татьяна Дорохова.

Работу волонтёров и организации «Русь» отметил и Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что из-за текущей ситуации увеличилось количество нуждающихся и отметил добровольцев, которые пришли на помощь.

«Ежедневно по зову сердца сюда приходят молодые люди, которые формируют и комплектуют эти наборы, безусловно, это крайне важно, мы поддерживаем инициативу наших волонтеров. Молодые ребята, студенческие отряды — здесь полная поддержка со стороны региона и слова благодарности ребятам, которые эту помощь осуществляют»,— сказал Алексей Текслер.

Отметим, что уже сейчас доставлено около 12 000 наборов. Всего на Южном Урале их будет распределено более 50 000. Продукцию в бесплатные корзины предложили и местные товаропроизводители. Продуктовые наборы направят в города и районы области в центры комплексного социального обслуживания. Соцработники и волонтеры доставят по адресам проживания одиноких пенсионеров и малообеспеченных семей.