Телеканал ОТВ 9 мая поменяет формат работы

Медиахолдинг будет проводить Марафон Победы 2020.

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В этом году великий праздник — День Победы — будет отмечаться совсем иначе. Не будет торжественного Парада Победы, шествия «Бессмертного полка» все остальные празднования, перейдут в онлайн-формат. Всему виной мощное распространение коронавирусной инфекции и режим обязательной самоизоляции.

Но это праздник наших ветеранов. Тех, кто рисковал жизнью на фронте и, не покладая рук, работал в тылу, ради мирного неба над головой. Именно для этих Героев, которых осталось уже, к сожалению, не так много, День Победы будет проведен немного иначе.

Во многих городах России, в том числе и в Челябинской области, Парад Победы приходит к каждому ветерану лично. Кто-то использует целый оркестр, чтобы дать персональный концерт для Героя, а кто-то даже на подъемном кране доставляет подарки ветеранам.

Медиахолдинг ОТВ тоже решил изменить всю эфирную сетку. Весь день в эфире будет идти Марафон Победы 2020. Как рассказала ответственный редактор отдела специальных проектов Наталья Старцева, в прямом эфире ведущие и все гости будут поздравлять ветеранов и жителей области с великим праздником.

«Будет включение с гостями — первыми лицами города, спортсменами, а также прямая связь непосредственно с самими ветеранами. Также состоится разговор с шестикратной Олимпийской чемпионкой Лидией Скобликовой. Все будет организовано посредством видеосвязи. Покажем включения онлайн-шествия Бессмертного полка. Также будут рассказаны исторические факты, особенно о нескольких улицах Челябинска, которые названы в честь Героев войны», — поделилась Наталья Старцева.

Помимо этого, во время марафона будет показан фильм, созданный из уникального видео Государственного архива. Из развлечений южноуральцев ждут онлайн-выступления различных творческих коллективов, световое лазерное шоу, заснятое на фасаде драматического театра и многое другое. Также медиахолдинг ОТВ запускал акцию «поздравь ветерана». Ролики от жителей города также будут транслироваться во время эфира.

Прерываться марафон будет на выпуски новостей, где ведущие и корреспонденты в прямом эфире продолжат поздравлять город, расскажут о том, как отмечают День Победы южноуральцы в разных районах города, а также обо всех актуальных новостях.

«После последнего выпуска новостей, в 21:30 всех жителей области приглашаем присоединиться к флешмобу. Ровно 30 минут будут транслироваться популярные военные песни в формате караоке. И приглашаем петь их прямо со своих окон и балконов. А в 22:00 начнется телеверсия салюта. Это будет созданная подборка лучших фрагментов салюта за последние 10 лет. Идти он будет традиционные 15 минут», — резюмировала Наталья Старцева.

Редакция «Первого областного» приглашает южноуральцев вместе с ОТВ отпраздновать этот великий праздник. Да, он будет проводиться иначе, но точно запомнится как один из самых впечатляющих.