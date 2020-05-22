Полицейские продолжают поддерживать ветеранов МВД в период эпидемии коронавируса

Тем, кто сегодня вынужден оставаться дома, приносят наборы из продуктов и товаров первой необходимости.

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ГУ МВД России по Челябинской области в период сложной эпидемиологической ситуации продолжает поддерживать своих ветеранов и семьи тех, кто погиб, выполняя служебный долг. Первые относятся к группе риска, именно люди старшего поколения наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, да и организм у этой категории людей уже не так готов бороться с «инородной заразой».

«Советом ветеранов принято решение материально поддержать членов семей погибших сотрудников и ветеранов системы МВД, особенно тех, кто находится в преклонном возрасте. Для них сформировали наборы с предметами ежедневной необходимости, благодаря которым не нужно будет лишний раз выходить из дома в магазин. Данную инициативу поддержали представители Общественного совета при ГУ МВД области», — рассказали «Первому областному в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Помогают полицейским в этом предприниматели и промышленники Южного Урала. Ими были собраны продовольственные пакеты, которые впоследствии представители ветеранской организации и общественного совета МВД разносят адресатам.

«После выхода на заслуженный отдых многие ветераны продолжают вести активный образ жизни, помогая полицейским в повседневной службе и передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Однако сейчас они вынуждены находиться дома, так как в силу возраста и состояния здоровья оказались в „группе риска“. Такая помощь для них оказалась своевременной и очень необходимой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ветераны в свою очередь выражают благодарность и признательность не только за материальную помощь, но и за то, что он них помнят и заботятся. Такие акции проводятся сотрудниками МВД во всех муниципалитетах Челябинской области.