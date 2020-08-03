Добровольцы прочистили русло на озере Большой Кисегач

В уборке принял участие житель Америки, который на протяжении 39 лет отдыхает на водоеме каждое лето.

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На озере Большой Кисегач активисты и общественники прочистили протоку с озера Боляш. Группа единомышленников собралась на водоеме в воскресенье, 2 августа. За пару часов работы они восстановили приток воды, где русло заросло и засорилось из-за плотины, построенной бобрами.

К экологической акции присоединился житель деревни Колоколенки (Чебаркульский район, Челябинская область) Михаил Пономаренко. Мужчина уже более десяти лет работает в Америке, но большую часть жизни проводит на Южном Урале.

«Четырнадцать лет я живу на две страны, но душой и сердцем всегда дома. Последние годы приходится с болью наблюдать, как умирает любимое озеро Большой Кисегач, где я уже 39 лет, каждое лето, с близкими мне людьми отдыхаю. Я вижу контраст и знаю, как должен выглядеть наш водоем. Уверен, что общими усилиями мы сможем спасти это прекрасное озеро», — поделился Михаил Пономаренко.

Как рассказал заместитель председателя комитета по экологии общественной палаты РФ Олег Дубровин, в Челябинской области запланирован ряд подобных уборок. С 15 по 16 и с 22 по 23 августа пройдут акции: «Чистый берег Елового», «Чистый берег Чебаркуля» и «Чистый берег Кисегача».