Волонтёры бесплатно раздают медицинские маски жителям Миасса

Акция направлена на напоминание о введении обязательного масочного режима.

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Сегодня в Миассе горожанам бесплатно раздают медицинские маски в преддверии старта режима обязательного ношения защитных средств в общественных местах. Получить их бесплатно могут посетители крупных торговых центров. Подробнее сообщили корреспондентам медиахолдинга ОТВ.

Раздают маски волонтёры в трёх крупных ТРК города. Это ТРК «Слон», ТК «Карусель» и на площади Труда. Горожанам напоминают о том, что с 12 мая в области вводится обязательный масочный режим и рассказывают, что маски необходимо надевать в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, общественном транспорте и такси. Также волонтёры напоминают о том, что маску можно носить только два-три часа, а затем утилизировать и надеть новую. На улице маску можно не носить.

И в ходе акции оказалось, что не все жители знают о нововведении, а уж тем более о штрафах. А кто-то усомнился, что обычная маска сможет помочь защититься от коронавируса. Но к акции почти все опрошенные посетители торговых центров отнеслись положительно.

«Все люди должны знать о том, что маска может защитить от коронавируса, и я решил стать сегодня волонтёром и рассказать об этом людям. Маски будем раздавать плоть до вечера, у каждого волонтёра своя смена, всего 15 волонтёров»,— рассказал Андрей Вениханов, волонтёр отдела образования Челябинской области в Миассе.

Отметим, что сами волонтёры в обязательном порядке носят защитные маски и перчатки во избежание заражения коронавирусом.