Коронавирус не должен стать причиной отказа другим пациентам

О важности медпомощи для нуждающихся заявил Алексей Текслер.

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Несмотря на пандемию коронавируса медицинские услуги нуждающимся жителям Челябинской области должны оказываться в полном объёме. На это обратил внимание Алексей Текслер в рамках совещания с социальным блоком регионального правительства, которое состоялось сегодня, 19 мая.



Губернатор подчеркнул, что наступление новых условий требует применения новых форма работы. В качестве примера Алексей Текслер выделил стационар на дому и телемедицину. Также глава региона отметил, что необходимо соответствовать динамичному изменению текущей ситуации.

«Вообще ситуация меняется, меняется динамично и нужно ей соответствовать. И конечно не забывать самого главного — оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается. Прошу обратить на это внимание, это принципиально»,— сказал на совещании Алексей Текслер.

Отметим, что также на этом совещании Алексей Текслер обозначил ряд поручений в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Челябинской области. Среди них: выполнение задач по увеличению продолжительности жизни и сокращению показателей смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, усиление работы по ранней диагностике и профилактике заболеваний, а также развитие областного онкологического диспансера в части внедрения технологий ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ и другие.