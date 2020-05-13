Ирина Гехт объяснила, как формируются цены на медицинские маски

Первый вице-губернатор отметила, что «мир не будет прежним».

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в своем аккаунте в социальных сетях объяснила, как формируются цены на медицинские маски. В том числе и на те, которые начали производить на территории региона.

По словам Ирины Гехт, задолго до эпидемии цена на медицинскую маску составляла 6 рублей, после начала распространения коронавирусной инфекции цены на маски поднялись до 19,25 рублей. После маски и вовсе исчезли из продажи.

«Месяц назад в больницах мы их начали шить из марли. Потом Минпромторг наладил поставки по 37,5. Их мы, практически, не брали, помогая наладить собственное производство в Еманжелинске (цена маски сегодня — 25 рублей). Линия, установленная сегодня на площадях Областного аптечного склада, имеет себестоимость маски 15 рублей. Это, прежде всего, материалы, которые, кстати, не так просто купить. К примеру, аналогичная линия в Ростовской области даёт маску по 25-30 рублей», — сообщает первый вице-губернатор.

Ирина Гехт подчеркивает, что «мир не будет прежним», это коснется и цен на медицинские маски.