Общероссийская акция #МыВместе теперь доступна через мобильное приложение

Это очень удобно для волонтеров.

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Практически с самого начала режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в России запустилась акция #МыВместе, направленная на поддержку пожилых и маломобильных людей страны. Волонтеры покупали продукты и лекарства для них, помогали выкидывать мусор и выгуливать собак, чтобы люди как можно меньше выходили из дома.

Теперь же для удобства, прежде всего, волонтеров, которые насчитываются тысячами, специально разработали умное мобильное приложение. И благодаря нему волонтеры совершают по несколько звонков в день, чтобы узнать о самочувствии людей, а также уточнить — не нужна ли им помощь.

Умное приложение работает довольно успешно уже неделю. Пользоваться им очень просто: достаточно зарегистрироваться, ввести свои данные и на экране смартфона появится список жителей, которым необходима помощь.

К слову, конкретных личных данных там нет, звонок автоматически направляет на нужного абонента — через горячую линию.

«Мы закачиваем приложение, там высвечивается база данных пенсионеров старше 65 лет. Там не указана фамилия, просто имя и отчество, год рождения. Даже не указано где проживает», — Анна Терентьева специалист управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа.

Волонтеры ведут разговор по соответствующей инструкции на смартфоне, то есть неуместных вопросов быть не может. Если дозвониться до заявителя не удалось, умная система повторит попытку позже.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 30 июня. Тем самым, волонтеры акции #МыВместе продолжат свою работу до тех пор, пока не снимут все ограничительные меры.