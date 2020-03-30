Студентов-медиков приглашают стать волонтёрами

Помощь необходима их старшим коллегам.

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский приглашает всех студентов и ординаторов ЮУГМУ принять участие в волонтёрском движении «Волонтеры-медики». В связи со сложившейся с коронавирусом ситуацией помощи ждут не только люди, но и старшие коллеги студентов — медицинские работники.

«Всех, кто неравнодушен, готов прийти на помощь и решился посвятить часть своего времени и часть своего сердца людям, нуждающимся в помощи и поддержке, приглашаем принять участие в деятельности общественного движения, девиз которого — „Стать волонтером в здравоохранении может каждый!“»,— говорит Илья Волчегорский.

Стать волонтёром-медиком очень легко: можно зарегистрироваться на сайте волонтеры-медики.рф или к большой волонтёрской акции #МыВместе на сайте добровольцыроссии.рф. Если вы не хотите быть полноценным волонтёром и просто хотите помочь, то можно написать региональному координатору направления «Волонтерская помощь медицинским организациям» волонтёрского движения «Волонтеры-медики» Абубакирову Данилу Ринатовичу или региональному координатору акции #МыВместе Чижовой Ольге Николаевне.

Напомним, ранее студенты университета, участники движения «Волонтеры-медики», раздавали студентам многоразовые медицинские маски, которые шили своими руками в перерывах между парами. Помогают им и студенты медицинского колледжа. Всего за день волонтёры раздали более двухсот масок и пообещали, что такие акции будут проводить как можно чаще.