Волонтеры продолжают кормить бездомных во время карантина

Проект «Автобус жизни» не может оставить своих подопечных.

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В Челябинске и Копейске каждые четыре дня волонтеры проекта «Автобус жизни» выезжают на площадки, чтобы покормить горячим питанием людей, оставшихся без крыши над головой или без средств к существованию. Карантин для волонтеров — не повод оставаться дома, их подопечные не могут остаться без помощи.

«Я прихожу сюда постоянно, как узнал, уже не вспомню. Слухами земля полнится. Спасибо тем, кто это организовал, кормят очень вкусно. Обычно это суп и второе, вчера, например, были рожки с мясом. Наливают горячий чай, как мамочка родная кормят. Это бесценная помощь», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ о проекте один из подопечных Владимир Рекунов.

Александр Субботин уже несколько лет является сотрудником организации «Жизнь». Но как признается волонтер, раньше он сам был на месте тех, кто приходит за горячим питанием.

«Мне рассказали про автобус, когда я был в трудной ситуации, остался без жилья. Я приходил сюда кушать, а потом узнал, что нужны волонтеры, предложил свою кандидатуру, меня приняли. Теперь у меня все хорошо. Я помогаю другим, чтобы они тоже ушли с улицы. Приходят и молодые, и пенсионеры, мы всем рады, никому не отказываем. Это очень хороший проект, я рад, что он развивается. Они помогают бездомным, малоимущим. Мне сделали добро, теперь я его отдаю людям», — отмечает Александр Субботин.

Кроме горячего обеда выдают и продуктовые наборы, чтобы те, у кого есть жилье, как можно дольше могли оставаться дома. Каждому подопечному выдали и памятку, какие профилактические меры нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции.