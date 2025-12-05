Волонтеры Южного Урала получили знаки «Доброволец России»

Большая работа высоко оценена на федеральном уровне

Двоих волонтеров из Челябинской области наградили на V Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он проходит в национальном центре «Россия» в Москве, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Знаки вручила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.





Званий «Доброволец России» за активную добровольческую деятельность удостоены Наталья Тисеева и Тимофей Гарват. Их высоко оценили эксперты Федерального агентства по делам молодежи.

Наталья Тисеева — активист челябинского волонтерского центра РМК «Сила Урала», она помогала в проведении большинства событий в Челябинской области. Набрала меньше чем за год 1200 часов на платформе Добро.рф. Женщина занималась культурными, спортивными, образовательными, патриотическими мероприятиями. Причастна к 63 добрым делам.

Тимофей Гарват из волонтерского центра «По зову сердца» из Магнитогорска увлекается добровольчеством более 6 лет. Он наработал более 900 часов на платформе Добро.рф в самых разных направлениях: спортивное, патриотическое, социальное, экологическое, медицинское. Являлся тим-лидером крупных всероссийских мероприятий — II зимняя Спартакиада, форум «Цифровая устойчивость», фестивали ГТО и «Спасибо за Победу». Занимался координацией волонтеров более чем на 50 мероприятиях самого разного уровня.





В Челябинской области работают региональный и муниципальные штабы волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Челябинская область вошла в пятерку регионов-лидеров по работе в этом направлении. По состоянию на 2025 год отравлено более 3000 тонн гуманитарной помощи в зону проведения СВО. С начала года в регионе провели 15 уроков патриотизма с участием бойцов СВО и семь встреч с семьями мобилизованных граждан. На 1 ноября по всей Челябинской области рассмотрено и решено 2396 обращений. Всего за год принято на попечительство 1235 семей. 1551 доброволец включился в акции #МЫВМЕСТЕ. На Южном Урале провели более 265 мероприятий и акций, посвященных Дню защитника Отечества, Дню матери, 9 Мая, включая праздничные концерты, мастер-классы по шитью, видеопоздравления и встречи с героями.

Премия #МЫВМЕСТЕ стала частью национального проекта «Молодежь и дети» и установила новый рекорд по числу заявок. Всего их было 51 837, в том числе 47 711 — в национальном треке и 4126 — в международном. По масштабу, географии и системности поддержки премия остается крупнейшей в России и одной из самых представительных в мире.