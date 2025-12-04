Алексей Текслер представил уникальные волонтерские практики Южного Урала на форуме #МЫВМЕСТЕ

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился успешным опытом развития добровольчества в регионе. В рамках панельной сессии «Регионы добрых дел» он рассказал о проектах, которые объединяют жителей и получают признание на федеральном уровне.

Одним из ключевых проектов стал масштабный фестиваль «Челябинская область — большая семья». В течение летних месяцев автопоезд с волонтерами путешествует по городам, оказывая помощь жителям.

«Весь регион объединяется вместе. Низкий поклон нашим добровольцам. Это уникальный формат. Насколько я знаю, такого больше нигде нет», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также напомнил, что первый в России обладатель нагрудного знака «Доброволец России» — волонтер из Челябинской области. Обращаясь к участникам форума, губернатор подчеркнул, что во многом именно волонтеры сегодня один из важнейших факторов укрепления единства страны.

Отдельное внимание на сессии было уделено роли бизнеса. Алексей Текслер привел в пример Благотворительный фонд «Металлург» (ПАО «ММК») и волонтерский центр «Сила Урала» (при поддержке РМК), чья социальная работа вышла за пределы отдельных городов.

«Важно, чтобы и коммерческие, и некоммерческие организации реализовывали такие проекты, поддерживали волонтерство. Мы в регионе это поддерживаем и развиваем», — отметил губернатор.

Успешным опытом он назвал создание сети Доброцентров во всех муниципалитетах, первый из которых появился на градообразующем предприятии «Маяк» в Озерске.

Челябинская область стабильно входит в число лидеров по объему грантовой поддержки от Фонда президентских грантов.

«Мы фактически растим граждан, которые начинают свой путь с работы в НКО, а потом становятся федеральными лидерами. Это здорово», — резюмировал Алексей Текслер.