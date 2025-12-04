Челябинская область заняла 3 место на премии форума #МЫВМЕСТЕ

Регион отметили в номинации «Субъект Российской Федерации»

Челябинская область заняла третье место на волонтерском форуме #МЫ ВМЕСТЕ в Москве. Его отметили в номинации «Субъект Российской Федерации». Награду губернатору Алексею Текслеру вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Большое спасибо всем вам! Вы делаете, наверное, самое важное дело сегодня на Земле. Огромное спасибо и низкий поклон всем тем, кто помогает организовать этот процесс в нашей стране. И, конечно же, нашего самому главному волонтеру — Владимиру Владимировичу Путину»,— сказал он.

Глава региона уверен, что любой бизнес должен быть социально-ориентированным. Волонтерство охватывает все сферы жизни, и оно развивается также в коммерческом секторе. Губернатор привел примеры. Фонд «Металлург» Магнитогорского металлургического комбината был создан еще в 1980-е. Он работает не только в Магнитке, а по всему региону. Другой пример — это фонд Русской медной компании «Сила Урала».

«В прошлом году были серьезные паводки, разбили дамбу недалеко от города Карабаша. Когда я через несколько часов приехал туда как губернатор для того, чтобы организовать необходимую работу специальных служб, там уже были волонтеры этой организации. Мы вместе помогали людям», — отметил Алексей Текслер.

Как и во всей стране, в регионе активно развиваются «Доброцентры». Первый корпоративный центр был организован в Озерске на базе производственного объединения «Маяк», которое входит в Росатом. Алексею Текслеру также рассказали о развитии волонтерского движения в Снежинске.

Добавим, во всей Челябинской области волонтерством заинтересовано уже более 210 тысяч жителей разного возраста: от 14 до 35 лет. Большая часть официально зарегистрированы на портале добро. ру. На форуме Южный Урал представляет делегация из 16 человек — самых активных волонтеров региона.





Лучшие волонтеры страны были отмечены за личный вклад в развитие добровольческого движения. Нагрудные знаки «Доброволец России» представителям Краснодарского края, Свердловской, Белгородской, Астраханской, Иркутской и Челябинской областей, Донецкой Народной Республики, Москвы и Красноярского края вручила вице-премьер России по социальным вопросам Татьяна Голикова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Я искренне от всей души вас поздравляю и хочу поблагодарить за ту большую работу, за то подвижничество, которое сегодня является неотъемлемой частью вашего сердца. Помощь ближнему делает нас добрыми и украшает нас», — сказала она на церемонии.

Она также наградила и наших земляков – Наталью Тисееву и Тимофея Гарварта. Наталья посвятила волонтерству более 1200 часов только за этот год, активно участвовала в подготовке мероприятий к 80-летию Победы. Тимофей же занимается добровольчеством более шести лет – на платформе добро.ру он заработал 900 часов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил огромную признательность и поклонился всем тем, кто помогает другим.

«Здесь присутствуют волонтеры из разных регионов, которые занимаются абсолютно разными направлениями волонтерского движения. Но в том числе благодаря вам наша страна едина. Волонтеры, добровольцы, социально-ориентированные некоммерческие организации цивилизируют нашу страну, делают ее монолитной. И благодаря этому мы обязательно победим», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил и активное развитие некоммерческого сектора в регионе, в том числе благодаря поддержке властей. Челябинская область получает гранты президентского фонда, создана инфраструктура поддержки.

Напомним, Алексей Текслер осмотрел выставку форума и оценил проекты волонтеров. Среди них — распятие из храма в Волновахе, который ВСУ специально подожгли. Также глава региона рассказал о фестивале «Челябинская область — большая семья» на межрегиональной дискуссии.