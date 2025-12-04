Алексей Текслер увидел вдохновляющие проекты волонтеров и добровольцев на форуме #МЫВМЕСТЕ

Особое внимание уделено помощи бойцам СВО и мирным жителям в зоне спецоперации

В Москве в национальном центре «Россия» проходит V Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 15 тысяч добровольцев и волонтеров со всей России, в том числе из Челябинской области, и из 40 стран собрались, чтобы обменяться опытом, научиться новому, выработать актуальные решения, укрепить общие ценностные ориентиры. В специальном пространстве под названием «Площадь #МЫВМЕСТЕ» собраны вдохновляющие инициативы, реализованные программы помощи, современные технологии и планируемые проекты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Форум посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона лично ознакомился с волонтерскими проектами. Особое внимание на выставке уделено спецоперации. Сразу несколько стендов отражают поддержку военных и мирных людей в зоне проведения спецоперации, помощь Курской области.





На стенде «СВОими глазами» в качестве символов сражений представлены расплавленный кусок металла, из которого сделан каток украинского танка, разорванный автомат Калашникова, украинский автономер, брошенный жителями Мариуполя при эвакуации.













Гости видят и распятия из храма в Волновахе, который ВСУ специально подожгли. Каркас церкви уцелел, как и икона Богоматери. Волноваха — подшефная территория Челябинской области, и Южный Урал уже многое сделал для восстановления мирной жизни.





Есть на стенде и книга «Война и мир», изданная в 1951 году и найденная в одной из школ Донбасса. В этой же зоне можно услышать обращения к волонтерам от бойцов. Гостям форума демонстрируют карту приграничных территорий и мест в зоне СВО, где волонтеры оказывают помощь местным жителям.

Стенд, посвященный масштабной программе поддержки пострадавшей от ВСУ Курской области, показывает крыло беспилотника, осколки ракеты Himars, обломок дрона «Баба-Яга».





Рядом — цифры, за которыми стоят реальные примеры спасения людей и восстановления разрушенных территорий.





На одной из стоек можно подписать открытку военному или другому волонтеру. Многие пишут письма бойцам СВО, сидя за деревянным столом у импровизированного грузовика. Эти весточки запечатывают в конверты, которые отправят на передовую. Некоторые письма вывешены на веревочках над столом. Строки настолько трогательные, что наворачиваются слезы.





Кстати, некоторые волонтеры признаются, что сначала думали: акция с письмами солдатам «для галочки». Но когда отправились «за ленточку» и увидели, что этими посланиями и детскими рисунками увешаны места размещения бойцов, убедились — это отличное средство, чтобы поддержать военных, защищающих страну. У этого же фургончика собирают помощь бойцам Красноармейского (Покровского) направления. Наталья Тисеева как раз из тех волонтеров, большая часть часов от ее помощи — это перевозка грузов для нужд СВО.

«Ниточка одна другую тянет: ты помог где-то ветерану, узнал, что нужна помощь для передовой, — идешь помогать туда, потом детям. Силы находятся, добрые дела заряжают, хочется помогать, и энергия появляется. Привлекла внучку, она волонтерит со мной. Дети загораются, им хочется тоже этим заниматься», — говорит Наталья Тисеева.









Представлены производители ложных целей, на которые направляет свои дроны и снаряды противник, носилок, нашлемников, одеял для бойцов.

На выставке форума представлены самые разные волонтерские и добровольческие проекты. Помощь животным, оставшимся без дома и находящимся в зонах СВО или ЧС, поиск пропавших людей, переработка вторсырья (из детских игрушек, например, делают подушки для солдат в зоне СВО), инклюзивные мастерские. Спасатели рассказывают о своей работе, а герои ликвидации разлива нефтепродуктов возле Анапы делятся историями о своей работе.

Тимофей Гарват, активист волонтерского центра «По зову сердца» из Магнитогорска, занимается добровольческой деятельностью более шести лет. Делает добрые дела от всего сердца и для любимой Челябинской области.

«Я не стремлюсь участвовать в каком-то крупном всероссийском мероприятии. Я стараюсь делать все для своего региона. Потому что считаю, что любое доброе дело начинается с тебя и, если хочешь видеть какой-то порядок в своем регионе, необходимо, конечно, работать самому, каждый день», — считает парень.

Добавим, что на форуме дали старт Международному году добровольцев и создали Международную ассоциацию волонтерских и некоммерческих организаций DOBRO.