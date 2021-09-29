Волонтеры Южно-Уральской железной дороги очистили от мусора территорию «Европы-Азии»

Сотрудникам и ветеранам ЮУЖД удалось собрать 65 мешков мусора

Накануне днем, 28 сентября, сотрудники и ветераны Южно-Уральской железной дороги навели порядок вокруг стелы «Европа-Азия» на трассе М5 «Урал». Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, волонтерам удалось собрать 65 мешков мусора.

«За два часа волонтеры ЮУЖД из числа работников и ветеранов, а также студентов Челябинского института путей сообщения собрали 65 мешков мусора»,— уточнили представители Южно-Уральской железной дороги.

Сотрудники Южно-Уральской магистрали нередко принимают участие в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды. В числе мероприятий — акции «Час Земли», «Сад Памяти», «Вода России» и многие другие.

Напомним, на минувшей неделе порядок навели в Игнатьевской пещере и на Изумрудном карьере. В конце августа большой субботник прошел на Первом озере в рамках экологической акции «Вода России».