Челябинцы выйдут на субботник на Изумрудном карьере

Всех желающих приглашают присоединиться

В Челябинске в субботу, 25 сентября, в 11:00 пройдет большой экологический субботник на территории Изумрудного карьера. Активисты очистят от мусора дно, поверхность и прибрежную территорию водоема, сообщили в региональном Минэкологии.

«В мероприятии примут участие волонтеры экологического объединения „ЭкоДозор-74“, дайв-десант озер Южного Урала, организованный Общероссийской общественной организацией „Детские и молодежные социальные инициативы“ и другие», — сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Горожан приглашают присоединиться и выйти на субботник.