В Игнатьевской пещере южноуральцы проведут субботник

Объект культурного наследия очистят от мусора

25 сентября на территории Игнатьевской пещеры, являющейся объектом культурного наследия федерального значения, пройдет субботник. Крупную пещеру, расположенную на берегу реки Сим, очистят от мусора сотрудники регионального Минэкологии, областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и участники Российского союза спелеологов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Игнатьевская пещера является геолого-морфологическим и историческим объектом. Туристам и ученым интересны рисунки эпохи палеолита, сохранившиеся на стенах этой пещеры. Однако напомним, что с 1 февраля 2018 года посещение пещеры приостановлено в связи с проведением работ по ее сохранению»,— уточнили в ведомстве.

Отметим, в XX веке в Игнатьевской пещере были обнаружены не только настенные рисунки, сделанные от 6 до 8 тысяч лет назад, но и останки животных и объекты железного века.

Напомним, 25 сентября состоится субботник на Изумрудном карьере. К участию в уборке приглашают всех желающих.