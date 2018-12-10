/ Волонтеры Южного Урала вошли в тройку лучших по России

Рейтинг определили на собрании волонтерских центров.

Собрание волонтерских центров России прошло в Кабардино-Балкарии. На нем были подведены итоги работы, а также объявлены результаты рейтинга добровольческих организаций страны. Ассоциация волонтеров Южного-Урала заняла третью строчку, оставив позади 140 организаций.

Кроме того, были составлены новая редакция устава ассоциации волонтерских центров и план развития на 2019 год, а еще представители добровольческих организаций посетили семинары и смогли обменяться опытом с другими регионами.

На съезде были подведены итоги работы с Единой информационной системы «Добровольцы России». Портал обновился, в нем стало проще и удобнее управлять волонтерами, обновили даже электронную волонтерскую книжку. Все изменения помогут пользователям проще находить волонтеров, а им, в свою очередь, участвовать в мероприятиях.