Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.52 +0.64 79.66 +1.27
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам

Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам

В списке оказались открытие Крымского моста, трагедия в Керчи и интерес к волонтерству.
сегодня в 13:52
  |  Общество

2018 год запомнится россиянам целым рядом событий: грандиозными открытиями и трагичными массовыми инцидентами. Итоги подвела газета «Известия».

В первую очередь, «Известия» отмечают возникший в стране бум на волонтерство. Еще в конце прошлого года президент страны Владимир Путин объявил 2018 «Годом добровольца». Особенно показательной, по мнению издания, стала работа волонтеров на Чемпионате мира по футболу, где добровольцам удалось создать дружелюбную и гостеприимную атмосферу.

В мае 2018 года состоялось по-настоящему историческое для страны событие — был открыт Крымский мост. Это в разы увеличило доступность курортного полуострова для жителей России.

С момента открытия моста на начало декабря по нему проехало более 3 миллионов автомобилей — многократно больше, чем могла позволить паромная переправа. — говорится в «Известиях».

Богатым был прошлый год и на события с участием «золотой молодежи». Именно к таким относится инцидент с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Благодаря их действиям вся страна запомнила спортсменов как злостных дебоширов. Сейчас оба находятся за решеткой и пробудут там минимум до февраля.

Были в 2018 году и трагические события, связанные с учебными заведениями, Самым трагичным, по версии «Известий», стала трагедия в Крыму.

17 октября 18-летний Владислав Росляков хладнокровно расстрелял 20 студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа. Преступник покончил с собой. Кто помогал убийце и по какой причине подросток решился на страшное массовое убийство — выясняет следствие. — пишет издание.

Трагедией для всей страны стал пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кемерово. Сейчас виновники трагедии остаются под следствием, а близким всех жертв было перечислено по 5 миллионов рублей. Это максимальные компенсации родственникам погибших в истории России.

Общество
Южноуральские волонтеры стали сильнейшими в стране
12.12.2018
Южноуральские волонтеры стали сильнейшими в стране
Общество
Волонтеры Южного Урала вошли в тройку лучших по России
10.12.2018
Волонтеры Южного Урала вошли в тройку лучших по России
Общество
Челябинские волонтеры купили «буханку», чтобы помогать людям
09.12.2018
Челябинские волонтеры купили «буханку», чтобы помогать людям
Общество
Убежавший из дома школьник попался волонтерам глубокой ночью
07.12.2018
Убежавший из дома школьник попался волонтерам глубокой ночью
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам
сегодня в 13:52
Названы самые яркие события 2018 года, запомнившиеся россиянам
Хоккей
Артемий Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ
сегодня в 13:34
Артемий Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ
Хоккей
Сборная России одержала вторую победу подряд на МЧМ
сегодня в 12:25
Сборная России одержала вторую победу подряд на МЧМ
Происшествия
Мужчина с белыми наушниками погиб под поездом недалеко от Копейска
сегодня в 12:12
Мужчина с белыми наушниками погиб под поездом недалеко от Копейска
Общество
Жители Андреевского поселения поздравили Бориса Дубровского с Новым годом
сегодня в 10:29
Жители Андреевского поселения поздравили Бориса Дубровского с Новым годом
Общество
Главой Челябинской митрополии назначен епископ Григорий
сегодня в 10:10
Главой Челябинской митрополии назначен епископ Григорий
Хоккей
«Трактору» не хватило сил и эмоций, чтобы одержать победу над «Барысом»
сегодня в 08:03
«Трактору» не хватило сил и эмоций, чтобы одержать победу над «Барысом»
Спорт
Три южноуральских спортсмена стали призерами Кубка России по ски-кроссу
вчера в 20:23
Три южноуральских спортсмена стали призерами Кубка России по ски-кроссу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6