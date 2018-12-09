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/ Челябинские волонтеры купили «буханку», чтобы помогать людям

Челябинские волонтеры купили «буханку», чтобы помогать людям

Проект «Другая медицина» обзавелся транспортом.
сегодня в 18:10
  |  Общество

У Челябинского проекта «Другая медицина» — большая радость, они приобрели автомобиль. Это настоящая мечта для ребят, которые помогают людям.

Мы приобрели немного подержанный УАЗ-«таблетка», она же «буханка», у хорошего человека из г. Екатеринбурга. Приобрели на деньги, ранее пожертвованные всеми неравнодушными на покупку автомобиля. Денег хватило на всё, даже на транспортировку до Челябинска. Но теперь требуется время и финансы на переделку авто. В наших планах доделать всё до конца новогодних каникул. — пишут о покупке в группе проекта во «ВКонтакте».

Проект «Другая медицина» — это добровольцы, которые занимаются доврачебной помощью людям, которые живут на улице. Бесплатно они проводят осмотры, обрабатывают раны, обеспечивают минимальным гигиеническим набором людей, которые не хотят или не могут обратиться в медицинское учреждение. Для того, чтобы выезжать к своим подопечным, ребята арендуют автомобиль. Появление собственного транспорта позволит не тратить время на поиски машины, а также денег на ее аренду.

Проект работает на добровольных началах, и если у вас есть желание и возможность поделиться теплой одеждой и обувью, лекарствами или перевести небольшую сумму, вам будут очень благодарны люди, у которых нет крыши над головой.

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