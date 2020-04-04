Минсоц Челябинской области набирает волонтёров в центры социального обслуживания

Несмотря на большое количество сотрудников, для работы с заявками граждан их не хватает.

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В связи с продлением карантинных мероприятий министерство социальных отношений Челябинской области объявило о наборе волонтёров в центры социального обслуживания населения, которые оказывают помощь гражданам старше 65 лет в доставке лекарств и продуктов. В Минсоце рассказали, кто может стать волонтёром и как это сделать.

На сегодняшний день на телефоны горячей линии поступило более 22 тысяч звонков, более 6 тысяч заявок на доставку товаров первой необходимости уже отработаны. Однако в связи с увеличением карантинных сроков сотрудников, которых уже более 15 тысяч, не хватает.

«Наши сотрудники все на местах, обеспечивают бесперебойную выплату пособий, оказывают услуги гражданам, но главная нагрузка легла на плечи тех, кто непосредственно работает с населением, доставляет продукты и другие предметы первой необходимости. Их не хватает, и поэтому мы приглашаем неравнодушных граждан стать нашими волонтерами!»— сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Стать волонтёром может любой житель Челябинской области в возрасте от 18 до 45 лет с опытом волонтерской деятельности или работы в социально-ориентированной некоммерческой организации. Однако если опыта нет, но есть желание, то вам всё равно будут рады. Для того, чтобы стать волонтёром, достаточно заполнить анкету. По всем возникшим вопросам можно обращаться по телефонам 8 (351) 721-62-10, 721-95-50 с 9 до 17 часов без выходных.