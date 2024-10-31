Волонтеры на сапбордах и каяках очистили челябинский карьер от мусора

Из-под скальных обрывов достали бутылки, крышки и зажигалки

Студенческий карьер в Челябинске уйдет в зиму чистым. Волонтеры на сапбордах, лодках и каяках очистили водоем от мусора. Взрослые и дети извлекли из-под скальных обрывов пластиковые бутылки, крышки, большое количество зажигалок. Об итогах субботника рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии.

Субботник стал завершающим этапом экоакции сезона «Осень — зима — 2024». Волонтеры очистили 560 метров береговой линии и собрали 25 120‑литровых мешков мусора.

«Уже задумываемся о мероприятиях 2025 года. Хотим придумать новый инструмент, который поможет нам собирать мусор, пропуская воду и отсеивая мелкие отходы, как сито. Уверен, что у нас все получится и предстоящие зимние субботники станут такими же интересными и познавательными, как и все наши мероприятия», — сказал руководитель общественной организации «ДИМСИ» Павел Бубенков.

Акция проводилась в рамках проекта «Развитие волонтерского экологического движения в столице Южного Урала» в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска, а также под эгидой всероссийской акции «Вода России», которая соответствует целям нацпроекта «Экология».